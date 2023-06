Rompono il vetro e rubano una borsa da un'auto: arrestata coppia Si tratta di un 26enne e di una 23enne di Capaccio Paestum

Il 28 giugno scorso a Ogliastro Marina di Castellabate i carabinieri della stazione di Santa Maria hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, un 26enne e una 23enne di Capaccio Paestum.

I due sarebbero stati sorpresi dai militari mentre si impossessavano di una borsa, custodita nell'abitacolo di un'auto in sosta, poco prima avrebbero rotto il finestrino della vettura per mettere a segno il colpo. La coppia si trova ora agli arresti domiciliari.