Eboli, tragedia sulla SS18: tre persone morte in un incidente L'impatto è avvenuto in località Cioffi, distrutta un'intera famiglia

Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 18, nel territorio comunale di Eboli. Si tratta di un uomo di 67 anni, della moglie di 65 anni e della madre della donna di 92 anni. I tre, originari della provincia di Napoli ma residenti ad Agropoli, viaggiavano in un’Audi che, per cause ancora ignote, è finita fuori strada e si è più volte ribaltata. L’impatto è avvenuto in località Cioffi, all’altezza della rotatoria. Inutili i soccorsi per i tre passeggeri, morti a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno.