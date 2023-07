Sparatoria a Sarno: arrestati 2 banditi, sindaco plaude alle forze dell'ordine Le indagini continuano per assicurare alla giustizia gli altri malviventi coinvolti

“Sono orgoglioso dell’attività svolta sul territorio di Sarno da parte di tutte le Forze dell’Ordine che assicurano con continui servizi una presenza rassicurante per tutti i cittadini", sono le parole del sindaco della città dell'Agro, Giuseppe Canfora, dopo il raid avvenuto nella serata di ieri nel Rione Europa.

Un vero e proprio commando armato ha seminato il panico in zona. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da cinque malviventi. Alla base dell'episodio ci sarebbe, secondo le prime ricostruzioni, un raid punitivo.

"Gli eventi delle ultime ore mi portano a ringraziare pubblicamente i Carabinieri di Sarno diretti dal maresciallo Amoroso e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore coordinati dal tenente colonnello Di Gangi, per la tempestività e l’immediato arresto di due componenti del commando armato, mentre le indagini continuano per assicurare alla giustizia gli altri malviventi coinvolti nella sparatoria di ieri", ha fatto sapere il primo cittadino.

"Come Amministrazione Comunale siamo da sempre in costante contatto quotidiano con il Prefetto, il Questore e i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine per garantire ai nostri cittadini la massima sicurezza. Se la Città di Sarno si distingue sempre più per vivibilità e sicurezza, è anche e soprattutto grazie all’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine”, le parole della fascia tricolore.