Tragedia sfiorata a Battipaglia: cade albero, anziano ferito Spezzato il tronco, indagini sulle cause: l'uomo è stato soccorso anche dalla sindaca

Tragedia sfiorata in serata a Battipaglia, dove nella centralissima piazza di via Italia un albero si è schiantato al suolo.

Il tronco è andato in frantumi e l'arbusto ha ferito un anziano che si trovava in zona. In quel momento la strada era piena di persone, come di consueto.

L'incidente è avvenuto a pochi metri dal Comune: a soccorrere l'anziano, tra gli altri, anche la sindaco Cecilia Francese, che si è sincerata delle condizioni del malcapitato. Per fortuna le sue condizioni non destano particolare preoccupazioni.

Avviate le indagini per chiarire quali cause abbiano provocato il crollo dell'albero.