Salernitana, Inzaghi a Ottochannel: "Per il futuro ho un solo pensiero" Il tecnico a Focus Serie C: "La scelta di rimanere in città è segnale del mio affetto"

Filippo Inzaghi rompe il silenzio. In Focus Serie C, in onda su Ottochannel, il tecnico granata ha risposto alle voci che lo vogliono vicino alla Salernitana. Dopo l’addio dello scorso marzo e la rescissione dopo l’esonero di Fabio Liverani, il tecnico emiliano ha smorzato le voci su un suo possibile ritorno in granata: “Ho un ottimo ricordo di Salerno e della tifoseria. La scelta di voler rimanere a vivere in città in questi mesi è motivo sufficiente per testimoniare il mio affetto sincero per la città e per la gente. Futuro? Auguro il meglio alla Salernitana”.

Nessuna dichiarazione sul suo accostamento ai colori granata, in una piazza che al momento deve fare i conti con l’incertezza societaria e la frenata sull’arrivo di Gianluca Petrachi come ds. Resistono le soluzioni Moreno Longo, Alberto Aquilani e Andrea Sottil per la panchina. Inzaghi invece resta idea fortissima per il Pisa.