Incredibile: l'autista del bus delle scuole materne non aveva la patente I carabinieri hanno anche accertato che il mezzo non era in regola con la revisione

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno contestato una serie di irregolarità in materia di trasporto scolastico nel comune di Roccapiemonte.

In particolare, i militari hanno ravvisato come il conducente dello scuolabus che si occupava del trasporto dei piccoli alunni dell'infanzia, non avesse la patente specifica. Mancava, inoltre, anche il titolo abilitativo previsto (la cosiddetta carta di qualificazione del conducente).

Non solo. Dalle ulteriori verifiche è emerso come il veicolo - di proprietà di una società privata dell'agro nocerino sarnese affidataria del servizio per conto del Comune di Roccapiemonte - non fosse in regola con la revisione annuale.

I militari hanno fatto scattare il fermo amministrativo, comminando inoltre le relative sanzioni previste dal Codice della strada.