Blitz della guardia costiera ad Erchie: sequestrati ombrelloni e lettini abusivi Denunciata una persona, elevati 2 verbali per un totale di 8 mila euro

La Guardia Costiera di Cetara impegnata in operazione Mare Sicuro come libera fruizione del demanio. Blitz nella frazione di Erchie: sequestrati ombrelloni e lettini abusivi. In azione i militari dell’ufficio locale marittimo di Cetara coordinati dal Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno e coadiuvati dalla Polizia Locale del Comune di Maiori.

Il blitz

Il blitz è stato effettuato all’alba di ieri ed ha portato alla denuncia di una persona e al sequestro di 51 lettini da spiaggia e 9 ombrelloni. Nello specifico, le attrezzature balneari venivano posizionate abusivamente, per fini di lucro, sulla spiaggia libera in località Marina, frazione di Erchie, del comune di Maiori.

La persona identificata e denunciata posizionava le attrezzature balneari, senza alcuna autorizzazione, occupando indebitamente porzioni di spiaggia libera nell’attesa di eventuali clienti.

Nei confronti della stessa persona, quale titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di un chiosco in legno ad uso edicola, sono stati elevati 2 verbali per mancanza di SCIA sanitaria dedicata e per mancanza di titoli abilitativi alla somministrazione assistita, per un totale di 8 mila euro.