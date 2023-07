Maxi truffa ad Invitalia, nei guai 14 imprenditori dell'agro nocerino-sarnese L'inchiesta congiunta di Corte dei conti e Guardia di finanza

Notificato un invito a dedurre - con contestuale messa in mora per risarcire il danno all'erario - nei confronti di 14 imprenditori della provincia di Salerno. E' quanto disposto dalla procura regionale della Corte dei conti.

Indebita percezione e utilizzo illecito dei contributi erogati da Invitalia in materia di sostegno alle piccole attività imprenditoriali, da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione: questa l'ipotesi accusatoria avanzata dal nucleo pef della Guardia di finanza di Salerno.

Contestate una serie di agevolazioni finanziarie, in particolare i contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato. Le fiamme gialle hanno ricostruito un'articolata struttura basata su "assegni fantasma" per spese in realtà mai sostenute, per un importo di quasi un milione di euro.

Al setaccio degli investigatori le transazioni finanziarie e la documentazione contabile, che hanno consentito di ricostruire il presunto modus operandi illegali. Ad Invitalia, in sostanza, veniva indicato solo la copia dei titoli di credito con il nome del soggetto fornitore di beni e attrezzature, per poi portarli all'incasso dopo l'inserimento di prenditori diversi, per beni in realtà mai ricevuti.

Di qui la contestazione del danno erariale nei confronti dei 14 imprenditori, finiti sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei conti e della Guardia di finanza, nell'ambito dell'indagine coordinata dal pubblico ministero Davide Vitale.