Ancora furti in Cilento: rubata Maserati del presidente FederPetroli I malviventi sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce, indagini in corso

Ladri nuovamente in azione in Cilento. Nel mirino dei malviventi la residenza estiva del presidente della FederPetroli Michele Marsiglia, a Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina.

Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle quattro, una banda di malviventi è riuscita ad introdursi nella residenza, saccheggiando tutto, ed a rubare la sua Maserati Ghibli. I ladri sono poi riusciti a fuggire su di essa senza lasciare tracce.

I proprietari dell’abitazione si sono accorti del furto solo al loro risveglio, nonostante fossero in casa durante la notte. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Sapri e Vibonati ed il Nucleo della scientifica. Indagini in corso per cercare di risalire ai malviventi.

Attraverso il Comando Carabinieri di Santa Maria di Castellabate sono state rinvenute nelle ore successive la valigia 24 ore del Presidente Marsiglia, con tutti i documenti, oggetti personali e pc portatile e la borsa della consorte ma dell’automobile rubata, purtroppo, non c’è ancora traccia.