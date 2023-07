Capaccio, giovane finisce fuori strada e si ribalta: è grave Il 27enne è ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania

Ancora un grave incidente sulle strade della provincia di Salerno. Nella notte a Capaccio Paestum un 27enne che viaggiava a bordo di una Fiat 500 è finito fuori strada, ribaltandosi più volte in un terreno adiacente alla carreggiata. Il giovane è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, dal quale è stato estratto solo all'arrivo di soccorritori e vigili del fuoco. Il 27enne, originario di Agropoli, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania. Ha riportato gravi ferite agli arti e alla colonna vertebrale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per provare a ricostruire la dinamica del grave incidente.