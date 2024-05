Dolore a Salerno per la morte del 36enne Gianluca Chiaiese Il giovane fisioterapista lascia la moglie e due figlie piccole

Salerno piange la morte del 36enne Gianluca Chiaiese, il giovane fisioterapista che ha perso la vita in un incidente in moto la notte scorsa tra Cava de' Tirreni e Nocera. Le forze dell'ordine stanno indagando sul decesso del centauro, con il supporto anche delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La salma si trova all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in attesa di essere restituita alla famiglia. Il 36enne, originario del quartiere di Torrione, lascia una moglie e due figlie piccole. Dieci anni fa era rimasto coinvolto in un altro grave incidente stradale, restando illeso.

L’ordine dei fisioterapisti di Salerno sul proprio profilo Social ha pubblicato un messaggio di cordoglio.

“È con grande dolore che l’OFI Salerno apprende la tragica perdita del nostro stimato collega Gianluca Chiaiese. Le sue doti umane e professionali lasciano un segno indelebile nella nostra comunità professionale. In questo momento di profondo cordoglio, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Gianluca, alla moglie e ai suoi due figli, e a tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano. Ci uniamo al dolore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti e progetti con lui. Gianluca sarà ricordato con grande affetto da tutti noi”.