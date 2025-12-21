Sarno. proclamato il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze Il messaggio del sindaco: "Svolgete questo incarico con impegno, rispetto e curiosità"

Ieri mattina, nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco a Sarno, si è svolta la cerimonia di proclamazione ufficiale dei 25 nuovi Consiglieri del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. Ad accogliere i neo consiglieri comunali, il sindaco Francesco Squillante, l'Amministrazione Comunale, l'intero Consiglio Comunale.

Sono 25 i nuovi Consiglieri eletti, in rappresentanza di cinque Istituti scolastici: Zuottolo Rebecca, Annunziata Domenico, Pappacena Sofia, Manzo Giorgia, Squillante Jacopo (Scuola San Francesco Saverio); Ingenito Michele, Ascolese Silvana, Annunziata Ida, Santoro Stefano, Mancuso Alessio (I.C. De Amicis-Baccelli); Villamaina Emilio, Sirica Francesco, Falciano Emma, Di Maio Benedetta, Robustelli Annarita (2° Circolo Didattico); Pagliarulo Gianmarco, Simya Khadija, Cioffi Mario, Saturno Luigi, Talbaoui Riham (I.C. Antonio Esposito); Sirica Guglielmo, Ragosta Michele, Mancuso Lucia, Gigi Leonardo, Corrado Mirella ( I.C. Giovanni Amendola).

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è un percorso biennale che prevede la partecipazione alla vita pubblica di ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni, impegnati a proporre al Sindaco e agli Amministratori idee per migliorare la città, promuovendo relazioni di scambio e confronto interno tra i più giovani e fra loro e gli adulti, sulla base di problemi reali, per rendere ragazze e ragazzi protagonisti delle decisioni che li riguardano direttamente.

Un messaggio di incoraggiamento e responsabilità rivolto alle ragazze e ai ragazzi eletti, chiamati a rappresentare i propri compagni e a farsi portavoce delle loro istanze. È quanto espresso dal sindaco Francesco Squillante in occasione dell’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi, un percorso che avvicina i più giovani alla vita pubblica e al senso civico.

“A voi, ragazze e ragazzi che siete stati eletti, rivolgo i miei più sinceri complimenti. Avete accettato una responsabilità importante: rappresentare i vostri compagni, farvi portavoce delle loro idee, dei loro bisogni e dei loro sogni”, ha dichiarato il Sindaco.

Squillante ha poi invitato i giovani consiglieri a vivere l’esperienza con serietà e spirito di collaborazione: “Vi invito a svolgere questo incarico con impegno, rispetto e curiosità, ricordando che ogni opinione ha valore e che il dialogo è la base di ogni buona decisione”.