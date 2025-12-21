Priovinciali Salerno, Fratelli d'Italia deposita la lista dei suoi candidati Vietri: "Ci confermiamo una forza politica organizzata e radicata"

“Questa mattina, alle ore 8.00, abbiamo depositato con il commissario regionale Antonio Iannone e i presentatori Carmine Amato e Rossella Giordano la lista di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno.

Una squadra composta da 16 amministratori, donne e uomini che conoscono profondamente i territori e che operano quotidianamente nei Comuni con senso di responsabilità. Candidati che hanno scelto di metterci la faccia per rappresentare con coerenza le istanze delle comunità locali”. Lo annuncia il commissario provinciale di FdI Salerno On. Imma Vietri. “Fratelli d’Italia si conferma una forza politica organizzata e radicata, capace di esprimere una classe dirigente credibile e di garantire una presenza attenta e costante nelle istituzioni provinciali. Desidero inoltre ringraziare tutta la classe dirigente del partito che si è adoperata con impegno e senso di responsabilità per la composizione della lista e per il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti previsti, così come tutti gli amministratori locali che hanno sottoscritto la lista, contribuendo in modo determinante a questo passaggio. A tutti i candidati va il mio ringraziamento per la disponibilità e l’impegno dimostrati, con un sincero in bocca al lupo per il percorso che li attende” conclude Vietri.



La lista di Fratelli d’Italia è composta da: Damiano Cardiello, Giovanni Cocca , Alessandro Umberto De Martino, Modesto Del Mastro, Ciro Giordano, Antonella Gorga, Antonia Laudano, Eugenio La Sala, Gabriella Maffia, Rosa Marino, Brigida Pierri, Maria Teresa Reda, Ugo Romaniello, Antonio Somma, Rosita Vecchio, Rinaldo Villani.

