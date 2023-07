Scontri Paganese-Casertana, rintracciato a Roma un tifoso 17enne Risultava irreperibile dallo scorso 6 giugno, ora è stato condotto a Nisida

E' stato rintracciato a Roma il tifoso della Casertana 17enne che risultava irreperibile dallo scorso 6 giugno. Il giovane, ritenuto responsabile di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, devastazione ed altri reati in concorso con persone in corso di identificazione, si era rbitrariamente allontanato dalla comunità presso la quale era stato collocato. Rintracciato dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, è stato condotto presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. Il giovane, in concorso con altri tifosi, lo scorso 22 gennaio prima del derby di calcio Paganese-Casertana, ingaggiò scontri violenti che portarono all'incendio dell'autobus occupato da tifosi casertani ed al ferimento e danneggiamento di personale e mezzi delle forze dell'ordine.