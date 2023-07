Effettuò una rapina a Salerno nel 2018, arrestato 24enne nocerino Dovrà espiare una pena di 4 anni e 8 mesi

E' stato arrestato a Cassino un 24enne originario dell'Agro Nocerino Sarnese. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari a Cassino, aveva compiuto una rapina a Salerno nel 2018. I militari della compagnia di Cassino lo hanno arrestato e condotto in carcere per espiare una pena di 4 anni e 8 mesi inflitta per i reati di rapina e lesioni personali. I militari hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.