Battipaglia, 31enne aggredisce passanti e semina il panico in centro: arrestato Prima ha mandato in ospedale un usciere del Comune e, poi, ha scaraventato a terra un 77enne

Paura a Battipaglia dove un 31enne ha seminato il panico in centro, aggredendo persone e rubando un cellulare. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri. Intorno alle 10.30 la centrale operativa del Comando di Polizia Locale ha ricevuto una segnalazione relativa all'aggressione di un usciere comunale presso il Palazzo di Città da parte di un giovane che, probabilmente, era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Un'aggressione assolutamente immotivata che ha provocato lesioni al volto al dipendente comunale, trasportato in ospedale.

Contemporaneamente gli agenti della Polizia Locale - che avevano raccolto elementi su abiti indossati dal 31enne e sulla sua corporatura - hanno ricevuto altre segnalazioni sui problemi provocati in centro dal giovane che ha strattonato ed aggredito diversi passanti. I caschi bianchi, pertanto, hanno allertato anche il commissariato della Polizia di Stato, intervenuto con una volante. Nel frattempo il 31enne, in via Paolo Baratta, ha prima sottratto il cellulare ad un 77enne e, poi, lo ha scaraventato a terra. Nonostante il tentativo di fuga il giovane è stato bloccato in via Alfieri dalla figlia e dal genero dell'anziana vittima. A quel punto è stato ammanettato da un sottoufficiale della Polizia Locale e consegnato al personale della volante. Il 31enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato poi tradotto in carcere a Salerno per rapina impropria..