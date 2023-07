Tragico incidente a Capaccio, auto contro scooter: muore centauro 45enne Il fatale schianto, intorno alle quattro di questa mattina, è avvenuto lungo via Licinella

Ancora un tragico incidente in provincia di Salerno. Intorno alle 4 di questa mattina, lungo via Licinella, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono scontrate.

Un impatto violentissimo, tanto che il centauro ha sfondato il parabrezza della vettura, finendo rovinosamente sul marciapiede. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, di 45 anni, di Agropoli, è deceduto sul colpo.

Immediato l'arrivo sul posto dei sanitari che non hanno potuto che confermare il decesso del centauro. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sequestrati entrambi i veicoli.

(foto di repertorio)