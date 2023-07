Rissa tra giovanissimi a Battipaglia, 19enne arrestato per tentato omicidio Coltellate ad un 17enne in pieno centro

Ancora violenza nelle notti salernitane ed ancora una volta sono i giovanissimi i protagonisti di gravi episodi di cronaca. L'ultimo è avvenuto a Battipaglia, in pieno centro.

Forse uno sguardo, forse una ragazza contesa: fatto sta che un 19enne della città della Piana è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 17enne originario di Olevano sul Tusciano.

L'aggressione è scattata in via Italia, nel cuore di Battipaglia: diversi fendenti hanno raggiunto il minorenne, trasferito in ambulanza all'ospedale "Santa Maria della Speranza". Gli agenti del locale commissariato hanno fermato il presunto aggressore, che ora dovrà rispondere di tentato omicidio.