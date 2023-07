Paura ad Agropoli, due incendi sul territorio: fiamme vicino alle abitazioni Il sindaco: "Il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi ha evitato il peggio"

Brucia il territorio di Agropoli, nel pomeriggio di ieri due aree della città sono state interessate da altrettanti incendi. Dapprima la località Moio, quindi la zona della Collina San Marco, lato via Togliatti. Le fiamme, spinte dal forte vento hanno creato forti preoccupazioni. In qualche caso, sono arrivate quasi a lambire delle abitazioni.

"Ma il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi ha evitato il peggio. - ha spiegato il sindaco Mutalipassi, che nel pomeriggio di ieri ha fornito un aggiornamento alla cittadinanza - Tutto sembra procedere per il meglio".

L'incendio a Moio è stato il primo ad esser domato. In azione, oltre ai vigili del fuoco, un elicottero a supporto, che è intervenuto sui punti più impervi e non raggiungibili con i mezzi via terra.

"Un ringraziamento doveroso va ai Vigili del Fuoco, al gruppo comunale di Protezione civile, alla Comunità montana Alento - Montestella, agli operai dell'Agropoli Cilento Servizi, alla Polizia locale, a Pissta. Insieme a me sulle zone colpite, i consiglieri Rosario Bruno e Bruno Bufano", ha scritto il primo cittadino.