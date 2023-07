Krassimira e Denis scomparsi da 2 settimane: l'appello del padre per ritrovarli I due di 16 e 17 anni sono stati adottati da una famiglia di San Gregorio Magno

Da due settimane si sono perse le tracce di due fratelli che vivono a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Entrambi minorenni si chiamano Krassimira e Denis Morriello, hanno 16 e 17 anni e sono di origini bulgare. Sono andati via di casa senza i documenti, sparendo nel nulla. I due sono stati adottati da alcuni anni da una coppia del posto. Krassimira ha dei problemi psichiatrici e per questo è stata posta dal giudice in una struttura per ragazzi, dove però avrebbe avuto delle difficoltà, venendo successivamente affidata ai nonni.

Il padre ha lanciato un appello sui social: “Rivolgo appello a chiunque possa avvistarli di darci notizie ai numeri 328/7919237 e 340/9790428. Diversamente prego gentilmente tutti di informare direttamente i carabinieri senza problemi”. Non sarebbe la prima volta che i due minori si allontanano.