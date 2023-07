Beccato con hashish e cocaina: un arresto ad Eboli In azione i carabinieri in località Campolongo

Lotta alla droga nel Salernitano. Sono scattate le manette per N.M. arrestato, lo scorso 25 luglio, dai Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli, in località Campolongo, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento.