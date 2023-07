Controlli rafforzati sulle strade delle vacanze, il piano dei carabinieri Agropoli, Capaccio Paestum e Santa Maria di Castellabate: multe e denunce

Nelle settimane in cui si attende il boom di presenze turistiche nelle località salernitane, i carabinieri del comando provinciale - su disposizione del comandante Filippo Melchiorre - hanno predisposto un piano specifico di controllo sul territorio.

I militari della compagnia di Agropoli hanno rafforzato i presìdi sulle strade cilentane, visto l'aumento esponenziale del traffico verso le zone marittime e di villeggiatura.

I territori maggiormente attenzionati dall'Arma sono stati Agropoli, Capaccio Paestum e Santa Maria di Castellabate: impiegate 140 pattuglie e 280 carabinieri delle stazioni con il supporto della radiomobile.

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 296 veicoli, identificate 425 persone ecomminate 50 sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.