Basta stragi del sabato sera: più controlli sulle strade del Salernitano

Troppi incidenti e morti sulle strade del Salernitano. La polizia intensifica i controlli per cercare di porre un freno alle "stragi del sabato sera". Sinistri dovuti in gran parte all’abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, con conseguenti gravi perdite di vite umane, specialmente giovani.

E' stata quindi messa in campo una campagna straordinaria di controlli lungo i luoghi di svago e di intrattenimento delle località turistiche.

In particolare, cinque equipaggi della Polizia Stradale di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania, insieme al personale medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, nella notte di sabato 29 luglio, hanno passato al setaccio la zona sud orientale di Salerno e nel comune di Battipaglia.

Il report dei controlli

Sono state controllate, in totale, 46 persone e 42 veicoli. Nel corso delle verifiche 3 persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, 1 persona è stata sanzionata per guida in stato di ebrezza, sono state elevate 12 infrazioni e ritirate 4 patenti, per 55 punti decurtati.