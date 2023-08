Incidente in autostrada, scontro tra due auto tra Eboli e Campagna: 4 feriti Una delle due vetture si è ribaltata. Sul posto le ambulanze del Vopi

Incidente, questa mattina, lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 9.30, due auto si sono scontrate tra Eboli e Campagna. L'impatto è stato violento tanto che una delle due si è ribaltata.

Il bilancio del sinistro è di quattro feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Vopi di Pontecagnano, con i soccorritori che hanno prestato le prime cure agli automobilisti rimasti coinvolti, all'ospedale di Eboli ed Oliveto Citra

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Inevitabili i rallentamenti del traffico veicolare.