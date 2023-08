Accende i fornelli, investito dalle fiamme: pensionato ustionato Incidente domestico ad Eboli: l'uomo è stato trasferito al Cardarelli

Accende i fornelli in casa ma viene investito dal ritorno di fiamma e si ustiona. E' quanto accaduto ieri ad Eboli: la vittima un pensionato del posto, che è stato trasferito al Cardarelli di Napoli.

Per il malcapitato una serie di ustioni sul corpo. A far scattare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, che si trovava con lui in casa al momento dell'incidente.

La fiammata ha colpito il pensionato alla parte superiore del corpo e al viso. Prima il trasferimento all'ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Eboli, dove i medici hanno disposto il trasloco al centro ustioni del Cardarelli, specializzato per il trattamento di questi problemi.