Colpo di pistola dopo una lite familiare, tragedia sfiorata ad Agropoli Sull'episodio indagano i carabinieri

Poteva finire in tragedia una lite familiare avvenuta in via De Gasperi ad Agropoli. Un uomo è stato ferito, in maniera non grave, da un colpo di pistola.

Ad esploderlo, secondo una prima ricostruzione, il padre 70enne. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia agropolese.

Così come ricostruito finora dai militari, sembra che padre e figlio abbiano avuto una violenta discussione, al culmine della quale sarebbe partito un colpo di pistola che ha ferito la vittima.

Sull'episodio la procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta: le indagini sono affidate ai carabinieri.