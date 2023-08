Tragedia sulla spiaggia di Battipaglia: uomo muore annegato Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul posto Polizia e Guardia Costiera

Tragedia, questa mattina, su una spiaggia libera lungo il litorale di Battipaglia, in località Lago, dove un 49enne dell'Agro Nocerino Sarnese è morto annegato.

L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, dopo essersi tuffato in mare sarebbe stato sopraffatto dal mare mosso. Secondo i racconto dei presenti, il malcapitato si sarebbe tuffato in acqua nel tentativo di salvare i figli in difficoltà.

Nonostante il tempestivo intervento anche dei gestori dei lidi confinanti, i tentativi di soccorso messi in atto dagli operatori della Croce Bianca, giunti sul posto pochi minuti dopo l’accaduto, sono stati inutili.

Sul posto Polizia di Stato e Guardia Costiera.