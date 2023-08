Spaccia droga mentre è in vacanza in Cilento: arrestato 39enne a Centola Ai domiciliari l'uomo, di origini pugliesi, residente a Milano

E' ancora lotta alla droga in provincia di Salerno. Ieri mattina, a Centola, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio il 39enne M.M., di origini pugliesi, residente nella provincia di Milano ed in vacanza nel centro cilentano.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato a casa dell’uomo della droga di vario tipo già suddivisa in confezioni, un bilancino di precisione e 1980 euro suddivisi in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato.