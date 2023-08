Brucia la Costiera Amalfitana, due incendi in corso: chiusa la statale 163 Vigili del fuoco e volontari della protezione civile al lavoro per fronteggiare le fiamme

Brucia nuovamente la Costiera Amalfitana. A 48 ore di distanza dal rogo divampato a Conca de' Marini, altri due incendi stanno interessando le località della Divina. A Capo d'Orso, nel comune di Maiori, le fiamme hanno lambito la statale 163 Amalfitana, rendendo necessaria la chiusura della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Una pessima notizia per tantissimi bagnanti che sono, momentaneamente, bloccati in Costiera Amalfitana.

"Sulla strada statale 163 “Amalfitana” è temporaneamente chiuso il tratto dal km 39,400 al km 39,600 fra i comuni di Maiori e Cetara, in provincia di Salerno, a causa di un incendio che ha colpito la zona", fa sapere l'Anas con una nota, informando gli utenti delle deviazioni attivate: "Per chi procede in direzione di Maiori è prevista l’uscita obbligatoria a Erchie e il proseguimento su viabilità locale lungo il valico di Chiunzi; per chi procede in direzione di Cetara è stato allestito per i pendolari e residenti il trasporto delle vetture su imbarcazioni via mare".

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le squadre Anas e i Carabinieri col supporto delle amministrazioni locali per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Un altro incendio è, invece, in corso dalla serata di ieri ad Amalfi. L'incendio, anche a causa del forte vento, si è esteso notevolmente ed ha toccato anche i comuni di Agerola e Conca de' Marini. Al lavoro per sedare le fiamme ci sono vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari della protezione civile Millennium. Le operazioni, anche con l'ausilio di un elicottero, sono proseguite fino alla tarda serata di ieri, per poi ripartire in mattinata.