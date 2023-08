Incendio a Capo d’Orso, la statale Amalfitana sarà chiusa fino a domenica Possibile la riapertura della strada con il senso unico alternato, potenziate le vie del mare

Resterà chiusa almeno fino a domani mattina la statale 163 Amalfitana a seguito dell'incendio divampato a Capo d'Orso, nel comune di Maiori. La conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi ha precisato "che sin da subito si è provveduto ad allertare la Protezione Civile Regionale che ha immediatamente fatto giungere sul posto il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) e due elicotteri provenienti direttamente da Roma, che hanno effettuato lanci mirati su diversi punti critici in cui le fiamme stavano bruciando ettari di vegetazione.

Sin dai primi minuti sono accorsi sul posto, per coordinare tutte le operazioni, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, Roberto Della Monica e i sindaci di Maiori e Vietri sul Mare.

Allo stato attuale la situazione è sotto controllo ed il vasto incendio è stato domato".

La riapertura, tuttavia, è condizionata ai sopralluoghi che si terranno domani. "Per consentire tutte le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, la strada rimarrà chiusa al traffico fino a domani, domenica 13 agosto", si legge nella nota diramata dai sindaci. "Si presume la riapertura nella mattinata di domenica, compatibilmente al completamento di tutti gli interventi utili ad una riapertura al traffico in modalità di senso unico alterato. In via emergenziale sono state incrementate le corse delle linee di trasporto via mare. Le corse del trasposto pubblico Sita provenienti da Amalfi si fermeranno a Maiori, mentre quelle provenienti da Salerno si fermeranno ad Erchie".

La conferenza dei sindaci ha voluto ringraziare "Italo Giulivo, Capo della Protezione Civile della Regione Campania e Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania per il prezioso supporto che non ci fanno mai mancare, soprattutto durante eventi del genere, i Vigili del Fuoco, I'Anas, i nuclei di Protezione Civile Comunale, le Associazione P.A.Millenium e P.A. I Colibri".