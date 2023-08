Incendio a Capo d'Orso, corsa contro il tempo per la riapertura dell'Amalfitana Nuovo sopralluogo in mattinata. Traghetti presi d'assalto: timori per ferragosto

Rimarrà chiusa anche per tutta la giornata di oggi la strada statale 163 "Amalfitana" a seguito dell'incendio divampato ieri a Capo d'Orso, nel comune di Maiori.

In fiamme ettari di vegetazione: questa mattina un nuovo sopralluogo da parte dei sindaci di Maiori e Cetara, insieme alle squadre dell'Anas ed i vigili del fuoco. Dopo aver domato il vasto incendio, si lavora per cercare di mettere in sicurezza l'area, così da riaprire il tratto interessato dal rogo il prima possibile. In azione 16 operai per verificare il costone roccioso di Capo d'Orso interessato dalle fiamme.

Il traffico, inevitabilmente, risulta bloccato. L'obiettivo è quello il senso unico alternato sull'arteria in serata.

Presi d'assalto i collegamenti via mare

Al momento, l'unico modo per raggiungere agevolmente la Costiera sono le vie del mare. Traghetti presi d'assalto: lunghe code si regsitrano al Molo Masuccio Salernitano. Tantissimi i turisti in coda che aspettano di raggiungere le località turistiche della Costiera Amalfitana utilizzando i traghetti. Stessa cosa per chi arriva dalla Divina verso il capoluogo salernitano. In via emergenziale sono state incrementate le corse delle linee di trasporto via mare.

Pullman e bus, infatti, sono stati costretti a modificare il loro itinerario: le corse del trasposto pubblico Sita provenienti da Amalfi si fermeranno a Maiori, mentre quelle provenienti da Salerno si fermeranno ad Erchie.

Timori per ferragosto

Lo stop alla circolazione sull'Amalfitana ha inevitabilmente fatto registrare diversi disagi per i tanti turisti che in questi giorni affollano la Divina e non solo. I timori sono adesso per Ferragosto, dove si prevede un boom di visitatori.