Terrore a Scafati, esplosi colpi di pistola durante una lite familiare Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto

Terrore a Scafati dove nel tardo pomeriggio sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto nei pressi di via Tricino e, da quanto si apprende, sarebbe riconducibile ad una lite familiare. Dinamica e movente dell'accaduto sono ancora ignoti ma non ci sarebbero feriti. Al momento la strada è stata transennata ed i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro per ricostruire il tutto. Le indagini sono coordinate dal tenente colonnello Rosario Di Gangi. Anche il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha commentato attraverso i social l'accaduto. «Gli spari di oggi su via Tricino di un padre ad un figlio mi danno la percezione di una società in cui abbiamo perso il senso dell’amore per la vita», le parole del primo cittadino.