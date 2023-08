Troppe tragedie, la denuncia Bicchielli: La rete dell’emergenza non funziona Morte Mariarosa, l’onorevole interviene in merito alla tragedia che ha sconvolto la sagra Baccanalia

“La tragedia accaduta ieri sera a San Gregorio Magno dimostra ancora una volta la disorganizzazione del 118 provinciale con tragedia che il più delle volte forse potevano essere evitate”. Parla così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione difesa e antimafia che interviene in merito alla tragedia che ha sconvolto la manifestazione Baccanalia dove una giovane ha perso la vita per un malore che si è rivelato fatale.

“Da più parti ci arrivano segnalazioni di un 118 arrivato in estremo ritardo, segno forse che in quel momento non vi era un’ambulanza a disposizione per l’evento - ha detto l’onorevole Bicchielli- minuti interminabili in attesa di un’ambulanza mentre la famiglia e gli amici assistevano inermi a quanto stava accadendo in quel momento. Bisogna rivedere il servizio di 118 e i suoi affidamenti, è necessario avere postazioni di primo soccorso ovunque, coprendo in particolar modo le aree interne. È necessario approfondire quanto accaduto. Non ci stancheremo mai di ripetere che così il servizio di emergenza non è funzionale, non possiamo accettarlo”