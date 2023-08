Paura sull'Aversana: impatto frontale tra auto, tre persone ferite L'incidente si è verificato nel territorio comunale di Eboli, indagini in corso

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada Aversana. L'impatto si è verificato in località Campolongo, nel territorio comunale di Eboli. Tre le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Una donna ha riportato politraumi ed è stata trasportata all'ospedale di Battipaglia per accertamenti; sono stati condotti ad Oliveto Citra, invece, due ragazzi che si trovavano in una delle auto incidentate. Hanno riportato traumi alla colonna vertebrale, una ferita ad un braccio ed una contusione al torace. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. Non è la prima volta, purtroppo, che lungo l'Aversana si verificano incidenti simili.