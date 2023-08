Scivola e cade in un burrone, Nocera Inferiore piange la 32enne Elia Caroccia Indagini in corso sulla tragedia di Roccamandolfi. I messaggi di cordoglio

Doveva essere una normale gita in montagna, ma in pochi istanti l'incidente ha trasformato la giornata di ieri in una tragedia. La comunità di Nocera Inferiore piange la 32enne Elia Caroccia.

La giovane ha perso la vita dopo esser scivolata percorrendo il sentiero poco dopo il ponte tibetano di Roccamandolfi, in provincia di Isernia.

La ragazza era con il fidanzato e degli altri amici. Il gruppo stava percorrendo un sentiero impervio che si trova ad un centinaio di metri dal ponte in legno e cavi d'acciaio. Elia e il fidanzato erano rimasti po’ più indietro quando, un centinaio di metri dopo il ponte, sulla strada del ritorno dall’escursione, quando la 32enne ha probabilmente inciampato e probabilmente è deceduta sul colpo. Il corpo è caduto per un’ottantina di metri finendo in una zona impervia, sotto gli occhi sbigottiti del fidanzato e degli amici. Immediato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Isernia e il Corpo di soccorso alpino e speleologico del Molise hanno lavorato per circa sette ore per recuperare la salma della giovane. Un recupero non facile per il luogo impervio, caratterizzato da fitta vegetazione. La salma, dopo le operazioni di recupero, è stata trasportata all'obitorio di Isernia.

Un tragico destino

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e della Procura di Isernia per cercare di ricostruire quanto accaduto. Elia Caraoccia lavorava come impiegata in un call center e svolgeva anche attività di volontariato nell’associazione cattolica della chiesa di Sant’Antonio, a Nocera Inferiore.

"L’Amministrazione Comunale e la città tutta di Nocera Inferiore si stringono alla famiglia Caroccia per la tragica scomparsa della giovane Elia. Ci uniamo al loro dolore, nella speranza che Elia possa riposare in pace", il cordoglio del sindaco Paolo De Maio.

"Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. È venuta a mancare tragicamente ed ingiustamente una figlia della nostra terra. Siamo vicini alla famiglia Caroccia in questo momento di dolore", il messaggio del comitato di quartiere di via Raffaele Libroia.