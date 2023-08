Ingoia una monetina, bimbo di 8 anni salvato dai medici del Villa Malta Il piccolo è fuori pericolo: provvidenziale l'intervento dell'équipe del dottor Di Fenza

Un bambino di 8 anni è finito in ospedale al "Martiri di Villa Malta" di Sarno dopo aver ingoiato una monetina. Scattato l'allarme, nella notte è stato subito predisposto l'intervento d'urgenza per rimuovere l'oggetto metallico dall'esofago.

Grazie al lavoro del dottore Sergio Di Fenza (responsabile della Gastroenterologia dell'ospedale di Sarno) e della sua équipe, tutto è andato per il meglio.

"Un plauso al collega: non è la prima volta che risolve con maestrìa, umanità e professionalità, casi clinici e chirurgici complicati - il riconoscimento del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora -. Nel caso specifico, in altri momenti si sarebbe dovuto trasferire il bambino al Santobono con la massima apprensione dei genitori e del piccolo paziente. L'intervento di stanotte dimostra ancora una volta tutta la sua professionalità. È un onore per il nostro ospedale, per la città di Sarno e per l'Asl di Salerno, avere un reparto diretto da un responsabile eccellente. Ricordo all'attivo del dottor Di Fenza circa 8mila prestazioni annue gastroenterologiche, con una lista d'attesa notevole", il riconoscimento del sindaco Canfora.