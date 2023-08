Maxi rissa tra rom, distrutto il pronto soccorso di Nocera Inferiore La lite è partita davanti ad un bar, poi si è spostata in ospedale: dieci feriti

Violenza in ospedale a Nocera Inferiore. Una maxi rissa tra alcune persone di etnia rom è degenerata ed ha interessato alcuni locali del nosocomio dell'agro. Una decine le persone ferite, danni al pronto soccorso.

Stando ad una prima ricostruzione pare che la discussione sia partita all'esterno di un bar della città: protagonisti dell'episodio due giovani. Ben presto però sono rimaste coinvolte altre persone. Per alcune si è reso necessario il trasferimento all'Umberto I per farsi medicare.

Ed è proprio in ospedale, come sottolineato dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che la lite è ripresa fino a degenerare in una vera e propria rissa da saloon. Nella colluttazione sono stati danneggiati arredi ospedalieri, mentre gli operatori sanitari sono stati minacciati e aggrediti.