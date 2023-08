Nascondeva in auto 50 grammi di cocaina: arrestato 27enne a Scafati E' stato sottoposto all’Obbligo di Dimora nel comune di Boscoreale

Lotta alla droga in provincia di Salerno. Un 27enne, residente nel napoletano, è stato arrestato, in flagranza di reato, a Scafati, per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione, infatti, i carabinieri hanno trovato all'interno della sua auto 50 grammi di cocaina. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto all’Obbligo di Dimora nel comune di Boscoreale.