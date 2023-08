Sorpresi in un capannone a smontare pezzi da auto rubata: 5 arresti a Scafati La gang è accusata di riciclaggio. In manette 5 persone originarie della provincia di Napoli

Una vera e propria centrale di riciclaggio di pezzi di auto rubate. Nella giornata di mercoledì, a Scafati, sono scattate le manette per cinque persone originarie della provincia di Napoli arrestati, dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Nocera Inferiore, in flagranza di reato, per riciclaggio.

I militari li hanno beccati mentre, all'interno di un capannone industriale dismesso della periferia di Scafati, erano intenti a smontare un veicolo rubato a Napoli la notte precedente.

All’interno del capannone sono state scoperte numerose parti meccaniche e di carrozzeria appartenenti a diversi modelli di note case automobilistiche, già imballate e catalogati, pronti per essere trasportati altrove, nonchè numerosi utensili, utilizzati per smontare le parti meccaniche ed elettriche delle vetture rubate e due dissuasori di segnali GPS “Jammer”.

Gli arresti

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti al cacere di Fuorni.