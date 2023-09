Catamarano si incaglia sugli scogli: 10 persone salvate dalla Guardia Costiera E' successo nei pressi di Agropoli

Paura in mare nei pressi di Agropoli. Un catamarano, con a bordo 8 persone e due membri dell'equipaggio, è andato in difficoltà, per cause ancora non chiare, mentre si trovava in navigazione. L'imbarcazione si è incagliata, forse a causa della poca visibilità, sulla scogliera, nei pressi del Lido Azzurro.

In aiuto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera che hanno messo in salvo le dieci persone a bordo del catamarano. L'imbarcazione è stata poi liberata e condotta in porto. Sulla vicenda si indaga per ricostruire con chiarezza la dinamica. Fortunatamente non si registrano feriti.