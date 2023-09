San Valentino Torio piange Gennaro, di soli 18 anni: proclamato lutto cittadino Il giovane ha perso la vita in un tragico incidente in moto: annullati eventi e manifestazioni

L'ennesima tragedia sconvolge la provincia di Salerno: lacrime e dolore a San Valentino Torio per la morte del giovane Gennaro Basta. Il 18enne ha perso la vita, ieri sera, per un fatale impatto avvenuto mentre era in sella alla sua moto, in via Corallo a Pagani. Per cause ancora non chiare, il giovane avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava, schiantandosi contro un muro.

Ancora una giovanissima vita spezzata. Il sindaco Michele Strianese ha proclamato per domani 4 settembre, giorno dei funerali del ragazzo, il lutto cittadino annunciando anche la sospensione di tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti fino al 5 settembre.

Il primo cittadino, stringendosi al dolore della famiglia e "nell'interpretare i sentimenti di profondo dolore dell'intera Comunità di San Valentino in un momento così drammatico e doloroso", in segno di rispetto e partecipazione ha disposto l'esposizione delle bandiera a mezz'asta negli edifici pubblici e la sospensione di qualunque evento e/o manifestazione sul territorio comunale per l'intera giornata.

Il sindaco, inoltre, invita tutti i cittadini, i commercianti, le organizzazioni politiche, sociali, culturali e sportive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino nelle forme che riterranno più opportune, in segno di raccoglimento e rispetto per ricordare il giovane

"Gennaro, non sei morto sei passato solo dall'altra parte: ora sei vento che soffia e luce che brilla nella notte", il messaggio di dolore.