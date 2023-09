Agropoli, schiacciato da un mini escavatore mentre lavora: grave 53enne E' stato condotto in eliambulanza all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Paura nella mattinata di ieri ad Agropoli per un incidente avvenuto sul posto di lavoro. Un 53enne, originario di Ogliastro Marina, mentre lavorava con il suo mini escavatore su un fondo agricolo, per cause ancora non chiare, è stato schiacciato dal mezzo pesante.

Sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. Appurate le condizioni gravi del lavoratore è stato rischiesto l'intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale “Ruggi d'Aragona” di Salerno. Il 53enne, che non è in pericolo di vita, ha riportato gravi ferite agli arti inferiori.