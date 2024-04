Pallamano A1. Pari tra Jomi ed Erice: Salerno chiude in vetta la regular season Domenica alla Palumbo ultimo atto contro Cassano Magnago

Si è chiusa sul risultato di 31 – 31 l’attesissima e avvincente gara tra Erice e Jomi Salerno. Il pareggio in terra siciliana consente alla squadra allenata da mister Christophe Cassan di blindare la vetta della classifica con un turno di anticipo rispetto alla conclusione della regular season.

È un match accesissimo e dal risultato mai scontato quello andato in scena al PalaCardella di Erice tra le prime due squadre del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Per la Jomi Salerno l’avvio di gara non è semplice: le padrone di casa passano in vantaggio dopo 1 minuto e mezzo dal fischio di inizio con la rete dell’ex Manojlovic. La Jomi deve fare i conti con la giornata positiva di Ramazzotti che para su Dalla Costa e Barreiro, ma anche con una dose di sfortuna iniziale. I due minuti per Petersen costano parecchio alle salernitane: Manojlovic torna al gol dai 7 metri, poi ne approfitta due volte il portiere di Erice che indirizza il pallone nella porta sguarnita delle salernitane. Dopo 5 minuti, Erice è avanti di 4, la Jomi si sblocca con Rossomando. Le salernitane sono brave a riprendersi dalla doccia fredda iniziale, sfruttano la momentanea superiorità numerica e riescono a portarsi a -2 dalla squadra di casa: alla fine del primo quarto le formazioni sono sul 10 – 8. Erice, spinta dal proprio pubblico, prova a dare ancora uno strappo: al 24esimo le siciliane tornano sul +5. La Jomi insegue ed infatti le squadre vanno all’intervallo sul 18 – 15. Alla ripresa nessuna delle due formazioni è intenzionata a lasciar campo all’avversaria. Per la Jomi Salerno c’è la giusta reazione d’orgoglio, le campionesse d’Italia in carica, guidate dall’ottima Petersen, riescono a raggiungere Erice. Le siciliane, infatti, perdono fluidità nella manovra d’attacco e le quattro palle perse consentono alle Jomi l’aggancio. I dieci minuti conclusivi sono un botta e risposta continuo: proprio Petersen realizza la rete del 27 – 27 al 50esimo. Gorbartsjova ed ancora Petersen firmano le due reti che chiudono il match sul 31 – 31.

La Jomi tornerà di nuovo in campo la prossima domenica 5 maggio in occasione dell’ultima gara della regular season che vedrà le salernitane impegnate contro Cassano Magnago alla Palestra Palumbo. Intanto, sembra essersi già definita la classifica di serie A1: la Jomi è certa della vetta, sicura della seconda posizione dovrebbe essere anche Erice che nel prossimo turno affronterà il fanalino di coda Lions Sassari, potrebbe chiudere al terzo posto Pontinia che nel prossimo weekend incontrerà Teramo, mentre si ferma a quota 29 punti Brixen che non scenderà in campo nell’ultimo turno di campionato.

AC Life Style Erice – Jomi Salerno 31 – 31 (18 – 15)

AC Life Style Erice: Masson, Bernabei, Notarianni 2, Coppola (VK) Tarbuch 6, Losio 2, Basolu, Cozzi 1, Pugliara, Gorbatsjova 11, Raicevic, Manojlovic 4, Benincasa (K), Iacovello, Storozhuk 3, Ramazzotti 2

All. Fernando Gonzalez Gutierrez

Jomi Salerno: Dalla Costa (VK) 2, Rossomando 5, Avagliano, Squizziato 4, De Santis, Danti, Ribeiro 5, Napoletano (K), Fabbo, Pereira, Lauretti Matos 2, Petersen 7, Barreiro 6, Gislimberti.

All. Christophe Cassan

Arbitri: Simone – Monitillo

Delegato: Chiarello