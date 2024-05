Juventus-Salernitana 1-1, Colantuono: "Prestazione orgogliosa e di dignità" Il tecnico: "Peccato per l'occasione di Basic ma questa squadra ha dimostrato orgoglio"

“Abbiamo fatto benissimo. Ci siamo presentati in emergenza, con poche risorse e i presenti sono stati encomiabili. Non avevo tantissimi calciatori che potevano aiutarci. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo sofferto nel secondo tempo contro una squadra importante che ha inserito calciatori importantissimi. E poi c’è quell’azione clamorosa di Basic.

Rimpianti? Da quando sono arrivato ho chiesto solo impegno e dedizione oltre al rispetto per la tifoseria e per la società. Queste sono le prestazioni che pretendevo da quando sono arrivato e che voglio fino alla fine, chiudendo con prestazioni dignitose come fatto con Atalanta e Fiorentina.

Prestazione? Non è facile andare a motivare la squadra, devi fissargli un obiettivo che non c’è più da settimane. La squadra sta lavorando tanto e bene. Prepariamo la partita in funzione di ciò che accadrà e potrà essere. Sapevamo che dovevamo difenderci e lo abbiamo fatto con ordine senza prendere rischi. Noi siamo stati bravi nel farlo oltre a ripartire bene.

Avere la squadra dall’inizio? Non ci ho pensato anche perché stavo facendo altro e volevo fare altro. Poi la società mi ha chiesto di scendere in campo e non potevo dire no. Ho scelto di accompagnare questa squadra fino alla fine”.