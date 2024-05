Juventus-Salernitana 1-1, Allegri: "Svantaggio ci ha sorpreso, poi frenetici" Il tecnico bianconero: "I granata hanno fatto una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo spinto"

Massimiliano Allegri ha parlato al termine di Juventus-Salernitana 1-1: “Non è stata la prova che volevamo. Siamo partiti bene ma poi ci siamo contratti, soffrendo la fisicità e l’ottima difesa della Salernitana. Nel finale abbiamo provato a riprenderla ma abbiamo anche rischiato. Questo è un brutto pareggio. Ora dobbiamo pensare alla finale con l’Atalanta in cui ci giochiamo tantissimo.

Approccio? Nel calcio non bisogna essere frenetici ma veloci. Sbagliamo tante scelte finali perché non abbiamo pazienza. Oggi ci siamo complicati la partita prendendo gol su palla inattiva, poi sbagliamo su alcune azioni tra cui il contropiede che abbiamo concesso a Ikwuemesi. Ora abbiamo tre giorni per preparare la finale con l'Atalanta e poi avremo le due giornate che rimangono per cercare di fare i due punti che ci servono per la matematica.

Cosa serve? Serenità e concentrazione. Inutile parlare, ora dobbiamo solo pensare all’Atalanta. Nel finale abbiamo rischiato sull’occasione di Basic e ci è andata molto bene.

Pensiero? Questa è una squadra che ha calciatori bravi ma in alcuni momenti si va in difficoltà. Lo svantaggio ci ha spiazzato. Poi nell’intervallo ci siamo risistemati e abbiamo dominato nel secondo tempo”.