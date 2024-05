Juventus-Salernitana 1-1, Fiorillo: "Questo serviva prima! Faremo mea culpa" Le parole del portiere: "La salvezza l'abbiamo persa a gennaio"

Vincenzo Fiorillo ha parlato in mixed zone dopo Juventus-Salernitana 1-1: “Nell’ultimo periodo con mister Colantuono ci siamo dati l’obiettivo di giocare per noi stessi e per la gente che abbiamo tradito. Questa è la determinazione che serviva anche prima. Ora dobbiamo chiudere nel migliore dei modi.

Le stagioni vivono di sliding-doors. Quando eravamo attaccati al treno salvezza a gennaio abbiamo perso partite con le grandi dopo il 90’ che ci ha fatto perdere serenità e sembrava allontanarci dalla vittoria. Ora dobbiamo fare mea-culpa e prenderci le responsabilità”.