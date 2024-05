Juventus-Salernitana 1-1, Fazio: "Pari con rimpianti, questo tifo merita la A" L'amarezza dell'argentino: "E' andato male tutto dall'inizio. Siamo questi"

Federico Fazio ha parlato al termine di Juventus-Salernitana 1-1 ai microfoni di Dazn: “Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, purtroppo è difficile trovare obiettivi ma stiamo dando il massimo con professionalità anche per tutti ci giochiamo il futuro.

Rimpianti? Non siamo una squadra così scarsa come dice la classifica. Purtroppo è andata male dall’inizio. Dispiace per la società e per la tifoseria. Auguro il meglio a questa piazza.

Colantuono? L’anno scorso abbiamo fatto tanti punti, quest’anno appena 16. Questo deve farci riflettere. Siamo andati vicino al colpaccio, ora ci proveremo con il Verona.

Juventus? Li abbiamo messo in difficoltà dall’inizio, abbiamo avuto diversi occasioni per vincere”.