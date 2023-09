Travolto dall'auto senza freno a mano, muore ex militare dell'Esercito La vittima, Francesco Torino, è stata investita nei pressi della sua abitazione

Tragedia ieri pomeriggio nella frazione Moio di Agropoli, dove un maresciallo in pensione dell'Esercito - Francesco Torino, 67 anni - è stato travolto e ucciso dalla sua auto.

L'incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Agropoli, pare che l'auto - senza frena a mano - l'abbia travolto su una discesa che conduce ai garage dell'abitazione.

Non è escluso che possa essersi trattato di una disattenzione: la vittima potrebbe aver dimenticato di inserire il dispositivo di sicurezza. L'auta, sprovvista di freno, ha preso velocità nella discesa di casa e l'ha travolto.

A far scattare l'allarme è stato il genero del 67enne, ma per il militare in pensione purtroppo non c'è stato nulla da fare.