Scivola mentre passeggia nel bosco: soccorso 69enne a Montecorvino Rovella Cadendo, l'uomo ha perso le scarpe e non riusciva più a proseguire: in azione il Cnsas

Nuovo intervento per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS che, nella notte, è intervenuto in località Occiano nel comune di Montecorvino Rovella dopo l'allarme di una persona dispersa.

L’uomo, un 69enne originario di Bellizzi, era uscito per fare una passeggiata nei boschi quando è scivolato in un impluvio perdendo le scarpe. Non riuscendo più a proseguire ha quindi deciso di allertare i Carabinieri.

Sul posto sono giunte due squadre del CNSAS che, insieme ai Carabinieri della locale stazione di Montercovino Rovella e all’associazione Soccorso Montano Dedalo, hanno individuato l’auto e poi, in un canneto, l’uomo.

Il personale ha recuperato e accompagnato il 69enne in paese dove è stato affidato all’equipe dell’ambulanza 118 per i controlli sanitari.