Continua a perseguitare la ex compagna: in manette 66enne di Eboli L'uomo era stato già sottoposto ad un divieto di avvicinamento

Continuava a perseguitare la ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: in manette un 66enne di Eboli. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dell'uomo per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

Il 66enne, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito della denuncia fatta dall'ex compagna, secondo quanto riportato, ha violato le prescrizioni imposte continuando a perseguitare la donna, appostandosi sotto la propria abitazione, seguendola sul posto di lavoro e rivolgendosi a lei con termini offensivi.